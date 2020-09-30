Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти сотрудницы посольства США, которая с травмой головы была найдена в парке столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

В среду на спецлинию "102" поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где она впоследствии скончалась.

При осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

Продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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