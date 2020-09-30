подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице
30 сентября 2020, среда, 17:52 120
Политика 2020-09-30T17:53:20+03:00
Українські Новини
Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице

Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице

Кира Молчанова
США, Полиция, Убийство, Посольство США
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua
Посольство США в Киеве. Фото: joinfo.ua

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти сотрудницы посольства США, которая с травмой головы была найдена в парке столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

В среду на спецлинию "102" поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб.

Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где она впоследствии скончалась.

При осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

Продолжаются его поиски.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Как сообщали Українськi Новини, Комитет Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта американской армии Кита Дейтона на должность посла в Украине.

В начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

Больше новостей о: США Полиция Убийство Посольство США

В Харьковской области пьяный мужчина зарезал свою ...
В Киеве трое мужчин, назвавшись правоохранителями,...
Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательс...
Посольство США выражает солидарность с украинцами ...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов
Новости
В Киеве коронавирусом болеют уже 365 учеников 18:29
Еще в двух больницах Полтавы станут принимать больных с COVID-19 18:25
После снижения гривна на межбанке укрепилась 18:05
Хирург, безработный и блогер: за кресло мэра Одессы поборются 29 кандидатов 18:03 Список
Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице 17:52
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok