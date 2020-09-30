Сотрудницу посольства США нашли в Киеве без сознания. Женщина умерла в больнице

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти сотрудницы посольства США, которая с травмой головы была найдена в парке столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини. В среду на спецлинию "102" поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб. Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. На данный момент в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения. В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация. Как сообщали Українськi Новини, Комитет Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта американской армии Кита Дейтона на должность посла в Украине. В начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.