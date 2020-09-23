Дейтон, которого Трамп выдвинул на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета Сената

Комитет Сената (верхней палаты Конгресса) США по международным отношениям одобрил кандидатуру отставного генерал-лейтенанта американской армии Кита Дейтона на должность посла в Украине, котрого в мае на эту должность предложил Трамп.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета, передают Українськi Новини.

"Я рад, что сегодня (22 сентября) комитет утвердил еще пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправлять кандидатуры послов в Японии и Украине на одобрение Сената. Эти должности играют существенную роль во внешней политике США, и я надеюсь, что мистер Вайнштейн и мистер Дейтон будут вскоре подтверждены", - сказал председатель комитета, сенатор Джим Риш.

71-летний Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, прослуживший в Вооруженных силах более 40 лет.

Среди прочего, он работал военным атташе в посольстве США в России.

В 2005-2010 годах был координатором США по вопросам безопасности в израильско-палестинском конфликте.

С 2010 года он является директором Европейского центра по изучению безопасности им. Дж. Маршалла в Германии.

Как сообщали Українськi Новини, в начале мая 2019 года посол США в Украине Мари Йованович завершила работу. А адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Йованович противодействовала политике Трампа.

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