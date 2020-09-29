Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне

НБУ снова укрепил курс доллара и понизил гривну. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних нескольких недель. Эксперты уверены, что значительного удешевления доллара ждать не приходится, а значит, пришло время его покупать. Об этом сообщает издание "Сегодня".

За минувшую неделю гривна подешевела на 8 копеек. Эксперты говорят, что падение было бы заметнее, если бы НБУ не придерживал курс доллара. Резкий скачок мог бы стать причиной панических настроений среди населения.

Специалисты советуют украинцам избавляться от депозитов в гривне, когда у них закончится срок договора и покупать доллары. И наоборот, имеющиеся депозиты в валюте лучше придержать.

"Продавать доллары без особой необходимости точно не стоит, скоро они будут дороже. Нарастают спекулятивные настроения. Мы постепенно приближаемся к новому коридору 28,5-29,5 грн/доллар", — рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что украинцы, которые в декабре 2019 года предусмотрительно купили дешевые доллары, когда те было по 23,25, сейчас оказались в выигрыше.

"Простая математика. Кто разместил в начале года депозит в долларах, средняя ставка тогда была 2,54% годовых. Теперь за счет девальвации гривны его ставка стала 21,61% в гривне. В то время как в начале 2020 года средняя ставка по депозитам в гривне была 15,18%. Валютные депозиты в этот раз обыграли гривневые. В прошлом году было все наоборот. Это называется финансовый рынок", – подытожил Александр Охрименко.

Как сообщали Українські Новини, осень началась для доллара с роста, и его курс в Украине в 2021 может достигнуть отметки в 30 гривен, однако большинство аналитиков не дают прогнозов резкого скачка валюты в следующем году.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что гривна удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар в ближайшее время.

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