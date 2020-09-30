Партии "Голос" и "ЕС" разместили одинаковые макеты сообщений о Фокине

Партии "Голос" и "Европейская Солидарность" разместили одинаковые макеты сообщения об увольнении Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в соцсети Facebook.

Об этом сообщают Українські Новини.



В сообщении "Голоса" сказано, что Фокина уволили по требованию их партии.







Похожее сообщение об увольнении Фокина появилось и в Facebook "Европейской Солидарности". Макет отличается только по цвету, еще в партии отметили что это "победа народа".







Как сообщали Українські Новини, 30 сентября Владимир Зеленский уволил Фокина из ТКГ. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.



Ранее Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов".



Кроме того, Аваков назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам.



За отставку Фокина выступал и Андрей Ермак.







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