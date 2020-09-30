Партії "Голос" і "ЄС" розмістили однакові макети повідомлень про звільнення Фокіна

Партії "Голос" і "Європейська Солідарність" розмістили однакові макети повідомлення про звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в соцмережі Facebook.

Про це повідомляють Українські Новини.



У повідомленні "Голосу" сказано, що Фокіна звільнили на вимогу їх партії.







Схоже повідомлення про звільнення Фокіна з'явилося і в Facebook "Європейської Солідарності". Макет відрізняється тільки за кольором, ще в партії зазначили що це "перемога народу".







Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня Володимир Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив насамперед від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.



Крім того, Аваков назвав заяву Фокіна про загальну амністію й особливий статус Донбасу таким, яке не відповідає національним інтересам.



За відставку Фокіна виступав і Андрій Єрмак.







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