Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов"

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Что касается сегодня Кравчука и Фокина, этой "парочки" профессиональных, мощных украинских дипломатов с четко проукраинской позицией, патриотичной и сбалансированной, что очень важно...", – сказал Президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал Кравчука одним из лучших дипломатов украинской современности, энергичным человеком, давшим новый импульс переговорам в "минском формате".

"Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю", – сказал Зеленский.

Он также считает уместной работу Фокина в ТКГ как человека из Донбасса.

Зеленский отметил, что Кравчуку и Фокину в ТКГ помогают вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслан Демченко.

Зеленский считает, что сейчас в украинской части ТКГ правильный, опытный, дипломатический баланс.

Как сообщали Українські новини, 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

Также Зеленского возмутила передача Беларусью "вагнеровцев" России.

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