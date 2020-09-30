Фокин должен уйти из ТКГ, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступает за отставку бывшего премьер-министра Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - написал Ермак, комментируя высказывание замглавы делегации в ТКГ о том, что он не видит пока никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

Ермак подчеркнул, что "некоторые "большие дипломаты", которые согласовали возврат части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, даже не извинились за это перед обществом".

Руководитель Офиса Президента отметил, что ТКГ не принимает никаких решений, а являются логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами стран "нормандского формата".

"Все принципиальные решения принимаются только Президентом, парламентом и правительством. Президентом - в рамках диалога лидеров "нормандского формата". А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе... Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от врага? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны. И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина", - добавил Ермак.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Фокин заявил, что не видит пока никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной. Он заявил, что на Донбассе воюют наемники из около 30 разных стран мира, но при активной поддержке войск России.

Аваков ранее назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам.

В то же время, Фокин опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью.

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