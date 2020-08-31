Заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса не отвечает национальным интересам, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что заявление бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Витольда Фокина, которого недавно на эту должность назначил Владимир Зеленский, об общей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечает национальным интересам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини. Аваков считает такие заявления провокационными. "Ни один наш солдат не должен гибнуть из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина об общей амнистии и особенном статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не отвечает национальным интересам. Помним, что за каждый кусочек украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", – сказал Аваков. Как сообщали Українські новини, Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов". Также Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса.