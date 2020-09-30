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30 сентября 2020, среда, 16:41 106
Общество 2020-09-30T16:45:01+03:00
Українські Новини
До шести выросло количество больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове

До шести выросло количество больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове

Константин Долгий
Харьков, Харьковская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Харьковской области
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом, в Харькове еще одно медицинское учреждение станет принимать больных с COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом говорится на сайте Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

По словам заместителя главы Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук, уже с 1 октября пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут принимать врачи 18-ой городской больницы.

"Выделено 50 коек, к которым уже подведен кислород и созданы условия для приема пациентов, при необходимости количество коек будет увеличиваться", — сказал Бондарчук.

По его словам, сейчас каждая больница, принимающая пациентов с COVID-19 ведет работу по увеличению кислородных точек и проведению новых кислородных трасс к ним.

Как сообщали Українські Новини, 16 сентября в Харьковской ОГА рассказали об увеличении количества больниц для больных с коронавирусом. Ранее пациентов с COVID-19 принимала лишь инфекционная больница № 22.

Также сообщалось, что 28 сентября в Харьковской области зафиксировали новый рекорд по суточной смертности среди пациентов с COVID-19.

Кроме того, вспышку коронавируса выявили в стенах Харьковской психиатрической больницы № 3.

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