До шести выросло количество больниц для пациентов с COVID-19 в Харькове

В то время как в Украине зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом, в Харькове еще одно медицинское учреждение станет принимать больных с COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом говорится на сайте Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

По словам заместителя главы Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук, уже с 1 октября пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут принимать врачи 18-ой городской больницы.

"Выделено 50 коек, к которым уже подведен кислород и созданы условия для приема пациентов, при необходимости количество коек будет увеличиваться", — сказал Бондарчук.

По его словам, сейчас каждая больница, принимающая пациентов с COVID-19 ведет работу по увеличению кислородных точек и проведению новых кислородных трасс к ним.

Как сообщали Українські Новини, 16 сентября в Харьковской ОГА рассказали об увеличении количества больниц для больных с коронавирусом. Ранее пациентов с COVID-19 принимала лишь инфекционная больница № 22.

Также сообщалось, что 28 сентября в Харьковской области зафиксировали новый рекорд по суточной смертности среди пациентов с COVID-19.

Кроме того, вспышку коронавируса выявили в стенах Харьковской психиатрической больницы № 3.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости