подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 17:49 164
Медицина 2020-09-16T17:49:01+03:00
Українські Новини
В Харькове увеличили количество больниц для приема пациентов с COVID-19

В Харькове увеличили количество больниц для приема пациентов с COVID-19

Константин Долгий
Харьков, Харьковская область, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Харьковской области
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

В то время как в Черкасской области два медицинских учреждения перепрофилировали для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Харькове подписали новый маршрут для бригад скорой помощи, транспортирующих людей с коронавирусом, в который вошли 5 больниц.

Об этом сегодня, 16 сентября, на своей странице в Facebook написала экс-советник главы Харьковской ОГА Наталья Попова, передают Українські Новини.

По ее словам, маршрут пациента был одобрен и окончательно подписан. Теперь, в зависимости от графика и фоновой патологии, пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут принимать пять медицинских учреждений.

"До этого дня всех пациентов с COVID-19 везли исключительно в инфекционную № 22. Теперь будут принимать Чернобыльская, также больницы № 22, № 13, № 17 и № 25″, — написала она.

Она подчеркнула, что для включенных в маршрут больниц прошедшие полгода должны были стать форой для того, чтобы подготовиться к наступлению осенней волны распространения коронавируса.

За последний месяц ситуация с коронавирусом в Харькове значительно ухудшилась. С начала августа в области стали ежедневно диагностировать несколько сотен новых больных с COVID-19.

Сейчас, согласно информации Минздрава, регион занимает второе место в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19 — 13 432.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирная организация здравоохранения при поддержке Европейского союза передала Украине партию из 100 кислородных концентраторов — оборудование, с помощью которого лечат пациентов с COVID-19. Аппараты будут распределены между 44 больницами в регионах.

Кроме того, за минувшие сутки, 15 сентября, в Киеве был зафиксирован новый "антирекорд" по количеству летальных случаев, связанных с коронавирусом.

Больше новостей о: Харьков Харьковская область Covid-19 Пандемия коронавируса Коронавирус в Харьковской области

Во Львове еще одно учебное заведение перешло на ди...
ГосЧС локализовала пожар в Харьковской области...
У Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление л...
На Харьковщине семь человек из-за COVID-19 попали ...
Дети из "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон могут не пойти в школу. Кабмин установил новый запрет
В "оранжевой" зоне отменили ограничение на перевозку пассажиров не более 50% от сидячих мест
Новости
Курс гривны на межбанке укрепился после снижения 18:07
Кабмин отнес село Заиченко в Донецкой области к неподконтрольным населенным пунктам 17:56
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Я есть и буду мэром только киевлян, – Кличко ответил "Евросолидарности" 17:54 Видео
В Харькове увеличили количество больниц для приема пациентов с COVID-19 17:49
Нацбанк продолжает понижать курс гривны: почем будет доллар в четверг 17:37
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Кабмин хочет подчинить себе «Укргидроэнерго» в угоду Ахметову, - Василевская-Смаглюк 18:45
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину 19:48
больше новостей
Кабмин отменил ограничение по зарплате членам правления Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok