В Харькове увеличили количество больниц для приема пациентов с COVID-19

В то время как в Черкасской области два медицинских учреждения перепрофилировали для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Харькове подписали новый маршрут для бригад скорой помощи, транспортирующих людей с коронавирусом, в который вошли 5 больниц.

Об этом сегодня, 16 сентября, на своей странице в Facebook написала экс-советник главы Харьковской ОГА Наталья Попова, передают Українські Новини.

По ее словам, маршрут пациента был одобрен и окончательно подписан. Теперь, в зависимости от графика и фоновой патологии, пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут принимать пять медицинских учреждений.

"До этого дня всех пациентов с COVID-19 везли исключительно в инфекционную № 22. Теперь будут принимать Чернобыльская, также больницы № 22, № 13, № 17 и № 25″, — написала она.

Она подчеркнула, что для включенных в маршрут больниц прошедшие полгода должны были стать форой для того, чтобы подготовиться к наступлению осенней волны распространения коронавируса.

За последний месяц ситуация с коронавирусом в Харькове значительно ухудшилась. С начала августа в области стали ежедневно диагностировать несколько сотен новых больных с COVID-19.

Сейчас, согласно информации Минздрава, регион занимает второе место в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19 — 13 432.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирная организация здравоохранения при поддержке Европейского союза передала Украине партию из 100 кислородных концентраторов — оборудование, с помощью которого лечат пациентов с COVID-19. Аппараты будут распределены между 44 больницами в регионах.

Кроме того, за минувшие сутки, 15 сентября, в Киеве был зафиксирован новый "антирекорд" по количеству летальных случаев, связанных с коронавирусом.

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