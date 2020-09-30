В Украине новый антирекорд. Впервые более 4 тысяч "коронавирусных" больных за сутки

29 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 027 до 208 959, количество умерших от заболевания - на 64 человека до 4 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 11%, новых летальных случаев - снизилось на 7,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 30 сентября в Украине зарегистрировано 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 4 027 новых случаев заболевания, выздоровели 2 110 человек, умерли 64 человека.

Таким образом, 29 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 027 против 2 110.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 30 сентября составило 112 470 человек, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (22 778), Львовской (20 350) и Харьковской областях (18 678).

В Черновицкой области зафиксированы 14 446 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 700 случаев, в Одесской – 13 529, в Тернопольской - 13 514, в Ривненской - 12 411, в Закарпатской – 9 819, в Киевской - 9 139, в Волынской - 8 059, в Винницкой - 6 194, в Хмельницкой - 6 068, в Житомирской - 5 923, в Днепропетровской - 5 822 случая.

4 223 случая выявлено в Сумской области, 4 127 случаев - в Черниговской, 4 022 случая - в Черкасской, 3 995 случаев - в Запорожской, 3 477 случаев - в Донецкой, 3 163 случая - в Николаевской, 2 231 случай - в Полтавской, 1 134 случая - в Херсонской, 1 108 случаев - в Кировоградской и 1 049 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 627 до 204 932, количество умерших от заболевания - на 69 человек до 4 065.

Также в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Тем временем, сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах

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