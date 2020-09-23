Вспышку COVID-19 выявили в стенах психиатрической больницы в Харькове

В то время как в Харькове увеличили количество медучреждений, способных принимать пациентов с COVID-19, в одной из психиатрических больниц города выявили вспышку коронавируса среди врачей и больных.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 23 сентября, сообщает Объектив.

Как рассказала руководитель Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота, вспышку COVID-19 зафиксировали в стенах Харьковской психиатрической больницы № 3.

"У 22 человек в областной психбольнице подтвердили коронавирус, 18 из них — пациенты", — уточнила она.

Сейчас медицинское заведение полностью закрыто и временно не осуществляет прием граждан.

Кроме того, добавила Махота, в помещениях больницы проводятся все рекомендуемые профилактические мероприятия.

Согласно данным Минздрава, с начала пандемии в Харьковской области было подтверждено 15 908 случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки это число увеличилось на 404 человека.

Успешно побороть заболевание COVID-19, которое вызывает коронавирус, смогли 4 248 жителей области, еще 315 — погибли от осложнений.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие сутки в Украине выросло общее число подтвержденных случаев коронавируса на 3 497 до 184 734. Кроме того, от заболевания COVID-19 скончались 63 человека.

Также сообщалось, что врачи из Тернопольской области показали снимки, на которых видно, как коронавирус влияет на легкие заболевшего человека.

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