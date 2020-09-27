Состояние выжившего в авиакатастрофе курсанта улучшается. Врачи отмечают позитивную динамику

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрфое Ан-26, чувствует себя лучше. Об этом сообщает старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, передает АрміяInform. Состояние здоровья выжившего курсанта имеет позитивную динамику. "Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в крушении 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному. По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", – сообщает АрміяInform. Как сообщали Українські новини, диспетчер разрешил посадку только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами. Также отец выжившего курсанта Золочевского попадал в авиакатастрофы трижды. Кроме того, Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов.