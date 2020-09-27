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27 сентября 2020, воскресенье, 14:54 823
Общество 2020-09-27T16:02:37+03:00
Українські Новини
Состояние выжившего в авиакатастрофе курсанта улучшается. Врачи отмечают позитивную динамику

Состояние выжившего в авиакатастрофе курсанта улучшается. Врачи отмечают позитивную динамику

Александр Савич
Авиакатастрофа, Крушение самолета, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, Вячеслав Золочевский
Состояние Вячеслава Золочевского улучшилось. Фото: Офис Президента
Состояние Вячеслава Золочевского улучшилось. Фото: Офис Президента

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, единственный выживший в авиакатастрфое Ан-26, чувствует себя лучше. Об этом сообщает старший ординатор травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона подполковник медицинской службы Юрий Клапчук, передает АрміяInform.

Состояние здоровья выжившего курсанта имеет позитивную динамику.

"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил в крушении 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному.

По словам военного медика, парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета", – сообщает АрміяInform.

Как сообщали Українські новини, диспетчер разрешил посадку только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами.

Также отец выжившего курсанта Золочевского попадал в авиакатастрофы трижды.

Кроме того, Зеленский запретил учебные полеты самолетов АН-26 и их аналогов.

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