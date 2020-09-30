"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября

Государственный Ощадный банк продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 ноября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

"Карточки Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если клиент получил смс-сообщение от банка, то перевыпущенная карта уже находится в отделении", - подчеркнул банк.

Українські Новини рассказывали, можно ли переселенцам, которые арендуют жилье у теневых риелторов, оформить субсидию.

По данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, 20% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) хотели бы вернуться домой, 39% - нет.

В апреле Кабинет министров упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

Ранее переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.

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