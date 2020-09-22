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22 сентября 2020, вторник, 15:31 77
Общество 2020-09-22T15:35:20+03:00
Українські Новини
20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, 39% — нет, — Международная организация миграции

20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, 39% — нет, — Международная организация миграции

Елена Новикова
Переселенцы, Опрос, Соцопрос, Вынужденные переселенцы, Внутренне перемещенные лица, Международная организация миграции
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

По данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, 20% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) хотели бы вернуться домой, 39% - нет, в то время, как по данным соцопроса чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья.

Об этом свидетельствует презентованный МОМ отчет национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ по результатам опроса в апреле - июне в телефонном режиме 6,1 тыс. переселенцев, передают Українськi Новини.

"Доля тех, кто намерен вернуться в место своего проживания после завершения конфликта, составляла 19% респондентов. В то же время 39% опрошенных выразили намерение не возвращаться даже после окончания конфликта", - сказано в нем.

В частности, намерение вернуться в ближайшее время выразили 1% (это количество не меняется с декабря 2018 года), а после завершения конфликта – 19% (это количество постоянно снижается с декабря 2018, когда было 28%).

15 % ответили, что, возможно, вернутся, в будущем (это количество незначительно растет и падает с декабря 2018, когда оно было аналогично указанному).

Не собираются возвращаться 39% (в декабре 2018 было 34%), а затруднились ответить – 26% (в декабре 2018 было 20%).

По опросу организации, 50% переселенцев считают себя интегрированными в новую местную общину, 39% - частично.

"82% опрошенных ВПЛ сообщили, что остаются в нынешнем месте жительства более трех лет", - сказано в отчете.

Организация установила зависимость чувства интеграции от трудоустройства.

В целом уровень трудоустройства среди ВПЛ составляет 46%.

"Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ составил 3 350 гривен и был ниже, чем в сентябре 2019 (3 631 грн). Кроме того, уровень среднемесячного дохода ВПЛ остается низким по сравнению с фактическим прожиточным минимумом, рассчитанным Министерством социальной политики Украины, который установлен на уровне 3 974 гривен", - говорится в отчете.

51% опрошенных подтвердили, что полагаются на государственную помощь для ВПЛ, а 38% - на пенсии.

Всего, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль в Украине насчитывалось 1,45 млн ВПЛ.

Почти половина из них переехали на контролируемые территории Донбасса (511 тыс. в Донецкой области и 281 тыс. - в Луганской), 161 тыс. - в Киев.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет министров упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

Ранее переселенцев освободили от уплаты туристического сбора.

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