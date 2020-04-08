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  • Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам
08 апреля 2020, среда, 16:42 43
Кабмин 2020-04-08T16:43:56+03:00
Українські Новини
Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам

Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам

Елена Новикова
Переселенцы, Помощь, Внутренне перемещенные лица, Расходы на проживание, Адресная помощь, Оплата ЖКХ
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в то время, как Кабмин продлил на период карантина и на 1 месяц после его окончания сроки выплаты социальной помощи без обращений граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Отмечается, что это решение принято для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.

В случае, если окончание текущего 6-месячного срока выплаты пособия произошло в период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, и в течение 30 дней со дня его отмены, назначение пособия на следующий 6-месячный срок осуществляется без подачи соответствующего заявления и документов, которые были предусмотрены ранее, в таком же размере, в котором она выплачивается в текущем 6-месячном сроке.

Кроме того, определенные сроки не засчитываются в период пребывания на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе.

Также, на указанный период запрещается принятие решения об отмене действия справки внутренне перемещенного лица.

Также запрещено остановки публичным акционерным обществом Государственным Ощадным банком расходных операций по текущему счету внутренне перемещенного лица при отсутствии прохождения физической идентификации.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует окончание карантина в начале мая.

Также в Киеве начали раньше выплачивать материальную помощь к Пасхе.

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