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30 сентября 2020, среда, 14:24 526
Общество 2020-09-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Возможна ли социальная субсидия при нелегальной аренде жилья

Возможна ли социальная субсидия при нелегальной аренде жилья

Ірена Хмельовська
Переселенцы, Инвалиды, аренда жилья, Субсидии
Как получить субсидию.
Как получить субсидию.

В то время как в Украине повышаются заплаты и пенсии,  позитивная динамика наблюдается и с социальными выплатами переселенцам. Жилищный вопрос и оплата коммунальных услуг еще недавно были неразрешимой проблемой для переселенцев, а особенно для людей с инвалидностью. Жилье чаще снималось нелегально, а для подачи документом требовался договор аренды. Как поменялась законодательная сфера и как подать на субсидию изучали Українські Новини.

Долгое время переселенцы из временно оккупированных территорий фактически  не могли получать социальную помощь на оплату коммунальных услуг. Для этого требовался договор аренды жилья, а арендодатели не спешили его заключать. Подать документы на социальную помощь при нелегальной аренде стало возможным с 27 апреля 2018 г. после того, как были внесены дополнения в порядок назначения субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Чтобы получить помощь граждане могут:

  1. Обратиться в местный Отдел жилищных субсидий и льгот Управления труда и социальной защиты населения
  2. Предоставить справку о том, что они являются ВПЛ
  3. Следующий этап – верификация места проживания ВПЛ. Это означает, что на указанный адрес придет комиссия, чтобы убедиться в факте проживания. Как сообщает на сайте Урядовий кур’єр юрист Анна Рассамахина, проверки часто проходят в будний день, когда взрослые люди находятся на работе. Чиновник фиксирует отсутствие ВПЛ по указанному адресу, что может привести к лишению всех социальных выплат. Бороться с этим юрист советует через суд.
  4. После посещения жилья комиссия назначает субсидию. Согласно постановлению Кабинета Министров № 807 от 14 августа 2019 г. такая помощь выплачивается в денежной безналичной форме.

Жилищный вопрос является острой проблемой для ВПЛ до сих пор. Особенно это касается переселенцев с инвалидностью. Арендодатели неохотно сдают им квартиры, поскольку его необходимо адаптировать под нужды таких людей. Решить этот вопрос могло бы социальное жилье. Уполномоченный правительства по правам людей с инвалидностью Татьяна Баранцова на страницах "Урядового кур’єра" поделилась трудностями, связанными с его получением.  

Всего месяц назад для того, чтобы занять очередь на жилье переселенцы с инвалидностью должны были предоставить договор аренды. Однако большинство квартир сдается нелегально, и этот факт уничтожал малейший шанс на получения социального жилья. На сегодня, эта проблема нормативно урегулирована. Договора аренды больше не требуется и об аренде достаточно сообщить. К сожалению, на практике это решение правительства не всегда выполняется.

Напомним, что нужно, чтобы оформить субсидию.  

При этом субсидия может измениться при смене поставщика газа. 

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