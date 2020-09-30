Возможна ли социальная субсидия при нелегальной аренде жилья

В то время как в Украине повышаются заплаты и пенсии, позитивная динамика наблюдается и с социальными выплатами переселенцам. Жилищный вопрос и оплата коммунальных услуг еще недавно были неразрешимой проблемой для переселенцев, а особенно для людей с инвалидностью. Жилье чаще снималось нелегально, а для подачи документом требовался договор аренды. Как поменялась законодательная сфера и как подать на субсидию изучали Українські Новини.

Долгое время переселенцы из временно оккупированных территорий фактически не могли получать социальную помощь на оплату коммунальных услуг. Для этого требовался договор аренды жилья, а арендодатели не спешили его заключать. Подать документы на социальную помощь при нелегальной аренде стало возможным с 27 апреля 2018 г. после того, как были внесены дополнения в порядок назначения субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Чтобы получить помощь граждане могут:

Обратиться в местный Отдел жилищных субсидий и льгот Управления труда и социальной защиты населения Предоставить справку о том, что они являются ВПЛ Следующий этап – верификация места проживания ВПЛ. Это означает, что на указанный адрес придет комиссия, чтобы убедиться в факте проживания. Как сообщает на сайте Урядовий кур’єр юрист Анна Рассамахина, проверки часто проходят в будний день, когда взрослые люди находятся на работе. Чиновник фиксирует отсутствие ВПЛ по указанному адресу, что может привести к лишению всех социальных выплат. Бороться с этим юрист советует через суд. После посещения жилья комиссия назначает субсидию. Согласно постановлению Кабинета Министров № 807 от 14 августа 2019 г. такая помощь выплачивается в денежной безналичной форме.

Жилищный вопрос является острой проблемой для ВПЛ до сих пор. Особенно это касается переселенцев с инвалидностью. Арендодатели неохотно сдают им квартиры, поскольку его необходимо адаптировать под нужды таких людей. Решить этот вопрос могло бы социальное жилье. Уполномоченный правительства по правам людей с инвалидностью Татьяна Баранцова на страницах "Урядового кур’єра" поделилась трудностями, связанными с его получением.

Всего месяц назад для того, чтобы занять очередь на жилье переселенцы с инвалидностью должны были предоставить договор аренды. Однако большинство квартир сдается нелегально, и этот факт уничтожал малейший шанс на получения социального жилья. На сегодня, эта проблема нормативно урегулирована. Договора аренды больше не требуется и об аренде достаточно сообщить. К сожалению, на практике это решение правительства не всегда выполняется.

Напомним, что нужно, чтобы оформить субсидию.

При этом субсидия может измениться при смене поставщика газа.

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