Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора

Верховная Рада освободила внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

За принятие законопроекта № 3103 в целом проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено, что освобождение внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора осуществляется в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет ВПЛ, является адресом одного из мест проживания (ночевки).

Как сообщают Українські Новини, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья переселенцам и участникам анитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Также Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Это решение принято для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.



Кроме того, по данным соцопроса, чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья.

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