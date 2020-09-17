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17 сентября 2020, четверг, 11:13 162
Верховная Рада и партии 2020-09-17T11:13:24+03:00
Українські Новини
Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора

Переселенцев освободили от уплаты туристического сбора

Валерия Драгомирова
Переселенцы, Верховная Рада, Туристический сбор
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада освободила внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

За принятие законопроекта № 3103 в целом проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предусмотрено, что освобождение внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора осуществляется в случае, если адрес их фактического места жительства, указанного в справке о взятии на учет ВПЛ, является адресом одного из мест проживания (ночевки).

Как сообщают Українські Новини, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья переселенцам и участникам анитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Также Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам. Это решение принято для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.

Кроме того, по данным соцопроса, чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья. 

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