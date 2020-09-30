Шокин собирается обжаловать закрытие дела о вмешательстве Байдена в его деятельность

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин намерен обжаловать решение полиции, которая закрыла уголовное производство о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в его деятельность.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Александр Телешецкий.

"Решение о закрытии дела незаконное и, конечно, мы будем его обжаловать", - сказал адвокат.

По его словам, уголовное производство не было расследовано.

Адвокат сообщил, что Шокин предоставил следствию информацию о том, какие источники свидетельствуют о давлении и вмешательстве в его деятельность.

"Все обстоятельства свидетельствуют, что это не было добровольное увольнение, а в результате системного давления на руководство государства с целью увольнения", - отметил юрист.

Он добавил, что эти обстоятельства не были исследованы в рамках расследования.

Адвокат сообщил, что в среду или 1 октября на решение полиции о закрытии дела будет подана жалоба в Печерский районный суд Киева.

Как сообщали Українські новини, ранее Шокин просил допросить по его делу Байдена.

Также полиция допрашивала Шокина по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу.

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