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30 сентября 2020, среда, 13:50 536
Экономика 2020-09-30T14:00:01+03:00
Українські Новини
Международные резервы сократились в сентябре на 2,6 млрд

Международные резервы сократились в сентябре на 2,6 млрд

Ольга Фандорина
НБУ, Доллары, Международные резервы, Резервы НБУ

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что международные резервы в сентябре сократились на 2,6 млрд долларов после роста в июле.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.  

По словам главы совета, традиционный для начала осени рост спроса на валюту, обусловленный повышением экономической активности, был сглажен с помощью интервенций Национального банка, которые за период с 14 по 28 сентября составляли 254 млн долларов.

Также Данилишин подчеркнул, что общее сальдо валютных интервенций НБУ с начала года является положительным на уровне почти 1 млрд долларов.

Глава совета заявил, что в дальнейшем Национальный банк будет продолжать оставаться на рынке, осуществляя интервенции как по продаже, так и покупке иностранной валюты в соответствии с принципом гибкого курсообразования, предусмотренного Основными принципами денежно-кредитной политики.

"Объем международных резервов, который на 29 сентября составил 26,5 млрд долларов, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке", - сообщил он.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020 году.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.

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