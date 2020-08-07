Международные резервы НБУ в июле увеличились на 1% до $28,8 млрд

Пока НБУ улучшил прогноз роста международных резервов на $2,6 млрд, международные резервы Национального банка в июле увеличились на 1% до 28,802 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини. "По состоянию на 1 августа 2020 международные резервы Украины составляли 28 802,4 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", - отмечает НБУ. Динамику резервов в течение месяца определяли, во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1 750,0 млн долларов, в том числе 1 128,7 млн долларов - от размещения облигаций внешнего государственного займа, 608,2 млн долларов - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 1500,3 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 767 млн долларов уплачено за ОВГЗ, номинированные в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Во-вторых, динамику резервов в течение месяца определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн долларов. Указывается, что в то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Нацбанк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130 млн долларов. В-третьих, динамику резервов определяла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долларов (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020 году. Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.