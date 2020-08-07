Международные резервы НБУ в июле увеличились на 1% до $28,8 млрд

Пока НБУ улучшил прогноз роста международных резервов на $2,6 млрд, международные резервы Национального банка в июле увеличились на 1% до 28,802 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 1 августа 2020 международные резервы Украины составляли 28 802,4 млн долларов (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций", - отмечает НБУ.

Динамику резервов в течение месяца определяли, во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1 750,0 млн долларов, в том числе 1 128,7 млн долларов - от размещения облигаций внешнего государственного займа, 608,2 млн долларов - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте.

В то же время на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 1500,3 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 767 млн долларов уплачено за ОВГЗ, номинированные в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Во-вторых, динамику резервов в течение месяца определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому НБУ возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний.

Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн ​​долларов.

Указывается, что в то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Нацбанк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты.

Общий объем таких интервенций составил 130 млн долларов.

В-третьих, динамику резервов определяла переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долларов (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020 году.

Также НБУ улучшил прогноз роста инфляции с 6% до 4,7% в 2020.