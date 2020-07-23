НБУ ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020

После падения ВВП с января по апрель на 5%, Национальный банк ухудшил прогноз падения ВВП с 5% до 6% в 2020 году. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%. Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Глубокое падение осталось позади - во втором квартале", - говорится в нем.

Отмечается, что во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление.

Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности.

К полноценной работе уже вернулись большинство предприятий наиболее пострадавшего во время коронакризиса сектора услуг.

Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем демонстрирует признаки стабилизации.

Впрочем, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды.

Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.

Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.

В 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса.

Главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

Ранее Українські Новини писали, как падение ВВП повлияет на доходы украинцев.

Также, по данным международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, ожидается снижение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление на 3,6% в 2021 году.