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15 сентября 2020, вторник, 15:46 427
СМИ 2020-09-15T16:00:02+03:00
Українські Новини
Фокин опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью

Фокин опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью

Ирина Дорофейчук
Донбасс, ТКГ, Витольд Фокин
Витольд Фокин. Фото: strana.ua
Витольд Фокин. Фото: strana.ua

В последнее время ряд членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявили, что интернет-издание "Страна.ua" якобы в интервью с первым заместителем руководителя делегации в ТКГ Витольдом Фокиным вырезала часть его слов про амнистию из согласованного текста, исказив смысл сказанного. Редакция "Страны" уже неоднократно заявляла о лживости этих обвинений.

Сегодня, 15 сентября, журналисты получили комментарий Витольда Фокина, в котором он опроверг, что "Страна" вырезала его слова и заявил, что никаких претензий к редакции относительно текста интервью он не имеет.

"Хотел бы поблагодарить журналистов за профессиональную работу. Никаких претензий к изданию у меня нет", - сказал Фокин.

Он также уточнил, что, когда говорил об искажении его заявлений, имел в виду интерпретации другими средствами массовой информации и комментаторами его слов, сказанных в интервью "Стране". "Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны", - заявил Фокин "Стране".

Напомним, в интервью Фокин сказал, что особый статус нужно предоставлять всему Донбассу. Также он выступил за полную амнистию и не исключил прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

После чего на него обрушилась волна критики за такие слова. На что он заявлял, что в части, которая касалась ОРДЛО, цитировал положение Минских соглашений.

Также СМИ писали, что из-за позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, высказанной в интервью "Стране" Витольдом Фокиным, его внесли в базу "Миротворца".

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