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30 сентября 2020, среда, 09:24 783
Верховная Рада и партии 2020-09-30T09:26:10+03:00
Українські Новини
Рынок газа, выборы и "пакет малыша": чем займутся депутаты в среду

Рынок газа, выборы и "пакет малыша": чем займутся депутаты в среду

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Выборы, Повестка дня, Пакет малыша, Рынок газа
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада, которая намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении, в среду, 30 сентября, рассмотрит во втором чтении законопроект № 3006а об обязательности предоставления "пакета малыша" в натуральном виде.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым в повестке указан законопроект № 4117 об особенностях организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина для включения в повестку дня и сокращения срока подачи альтернативных законопроектов.

Далее во втором чтении Рада рассмотрит проект закона №3648 о создании компетентного органа в сфере донорства крови, который будет заниматься лицензированием субъектов деятельности в данной сфере и осуществлять инспекционные мероприятия, и в первом - №3900 об обеспечении качества учебной литературы.

Для включения в повестку дня заседания и принятия решения указаны законопроекты № 4119 о реализации положений статьи 11 закона "О рынке природного газа" и № 4120 об особенностях администрирования налогов в целях финансирования расходов.

Также во втором чтении парламентарии намерены рассмотреть проекты законов № 1182-1-д о внутреннем водном транспорте, № 3014 об электронных коммуникациях.

Далее в первом чтении указан законопроект № 3039а об изменениях в Налоговый кодекс о ставке НДС по отдельным операциям на период реализации договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга, и во втором - № 3642 о расширении перечня оснований для отсутствия депутата на заседаниях парламента и парламентских комитетов, № 3424 об освобождении от уплаты судебного сбора за подачу иска по обжалованию постановления по делу об админправонарушении.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления № 4109 о непризнании Радой легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена пленарную неделю 5-9 октября перенести на ноябрь.

Ранее Рада разрешила продажи лекарств через Интернет, а также приняла закон о разведке.

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