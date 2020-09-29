На межбанке гривной торговали на 3 копейки дешевле

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в понедельник на 28,29 UAH/USD, во вторник снизился на 3 коп. до 28,32 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,27-28,30 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,28-28,31 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,31-28,34 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,29% с 23,74 UAH/USD до 28,32 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, эксперты уверены, что значительного удешевления доллара ждать не приходится, а значит, пришло время его покупать.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Однако Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

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