На межбанке гривной торговали на 3 копейки дешевле

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в понедельник на 28,29 UAH\/USD, во вторник снизился на 3 коп. до 28,32 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,27-28,30 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,28-28,31 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,31-28,34 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,29% с 23,74 UAH\/USD до 28,32 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, эксперты уверены, что значительного удешевления доллара ждать не приходится, а значит, пришло время его покупать. Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH\/USD. Однако Нацбанк ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.