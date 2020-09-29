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29 сентября 2020, вторник, 10:54 503
Экономика 2020-09-29T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль в обменниках подешевел

Рубль в обменниках подешевел

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Во вторник, 29 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с курсом в понедельник, 28 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 3,30 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля понизился на 8 копеек и составляет 3,74 гривны за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 29 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,30 3,74
Максимальный 3,64 5,00
Минимальный 2,50 3,64

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

Тем временем, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 сентября на 1,88 коп. до 28,3769 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,80 коп. до 28,1634 UAH/USD.

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