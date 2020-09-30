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  • Общенациональный карантин продлят в Израиле еще более чем на месяц, — Нетаньяху
30 сентября 2020, среда, 10:43 69
Азия 2020-09-30T11:00:02+03:00
Українські Новини
Общенациональный карантин продлят в Израиле еще более чем на месяц, — Нетаньяху

Общенациональный карантин продлят в Израиле еще более чем на месяц, — Нетаньяху

Константин Долгий
Израиль, Азия, Биньямин Нетаньяху, Коронавирус в Израиле, Пандемия коронавируса, Карантин в Израиле
Израиль. Фото:towave.ru
Израиль. Фото:towave.ru

В то время как в Великобритании начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции, общенациональный карантин, введенный ранее в Израиле для сдерживания распространения вируса, будет продлен еще как минимум на месяц.

Как пишет The Times of Israel, соответствующее заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Действие общенационального карантина, о начале которого правительство объявило в середине сентября, не будет снят после окончания религиозных праздников, как планировалось ранее. Ситуация с распространением коронавируса вынудила правительство продлить его еще на месяц.

"Число инфицированных растет, будет расти еще больше. Блокировка займет не менее месяца, а возможно, и больше времени", — цитирует издание слова премьер-министра.

Нетаньяху отметил, что снятие ограничений будет зависеть не от каких-либо временных рамок, а исключительно от уровня заболеваемости и других факторов, связанных с пандемией.

Его также поддержал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, который подчеркнул, что правительство усвоило урок первой волны коронавируса и сейчас снятие ограничений будет происходить ответственно и поэтапно.

Как сообщали Українські Новини, ранее Израиль стал первым государством, которое возобновило действие жесткого общенационального карантина из-за распространения коронавируса.

Также сообщалось, что власти Чехии также рассматривают возможность значительно повысить ограничения и уже в ближайшее время могут ввести в стране чрезвычайное положение.

Кроме того, в Греции более жесткие ограничения ввели на территории столицы.

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