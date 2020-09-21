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21 сентября 2020, понедельник, 11:50 522
Европа 2020-09-21T13:45:02+03:00
Українські Новини
В столице Греции ввели чрезвычайные меры из-за ситуации с COVID-19

В столице Греции ввели чрезвычайные меры из-за ситуации с COVID-19

Константин Долгий
Греция, Афины, коронавирус в Европе, Коронавирус в Греции, Пандемия коронавируса, Карантинные ограничения
Флаг ЕС и Греции. Фото: ethnos.gr
Флаг ЕС и Греции. Фото: ethnos.gr

В то время как в Дании на фоне роста количества зараженных коронавирусом правительство приняло решение ввести новые карантинные ограничения, в греческих Афинах в понедельник, 21 сентября, вступили чрезвычайные меры.

Как передают Українські Новини, об этом сообщает греческое издание Greek City News.

В минувшую пятницу заместитель министра гражданской защиты и управления кризисами Никос Хардалиас заявил, что заболеваемость коронавирусом в греческом регионе Аттика неуклонно растет и составляет 3 подтвержденных случая на 100 тыс. человек.

Ввиду сложившейся ситуации властями было решено ввести в столице ряд новых и более жестких ограничений, направленных на борьбу с распространением вируса.

Так, с 21 сентября в Афинах начинают действовать следующие ограничения:

  • Собрания в помещении и на открытом воздухе ограничены до 9 человек, за исключением уже регулируемых зон, таких как рестораны.
  • Закрытые и открытые концерты приостановлены, как и закрытые кинопоказы.
  • Крещения, свадьбы и похороны могут посещать не более 20 человек.
  • Работники бюджетной сферы должны приходить на работу и уходить с работы в три этапа (в 7:00, 8:00 и 9:00).
  • Люди в возрасте 65 лет и старше должны ограничить прогулки в течение двух недель.

Отмечается, что данные ограничения будут действовать в Афинах до 4 октября, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится.

По состоянию на 21 сентября, в Греции было подтверждено 15 142 случая заражения коронавирусом. Почти 10 тыс. человек смогли побороть заболевание, еще 338 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, накануне правительство Австрии было вынуждено еще сильнее ужесточить карантинные ограничения на фоне начала второй волны коронавируса, о чем власти европейской страны заявили на прошлой неделе.

Также сообщалось, что к более серьезным ограничениям решили прибегнуть и в Португалии, где из-за ухудшения ситуации с COVID-19 действие режима чрезвычайной ситуации распространили на всю территорию страны.

Кроме того, МИД Франции упростил процедуру пересечения границы для иностранцев, которые состоят в отношениях с французами.

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