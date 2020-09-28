Великобритания ввела штрафы за отказ от самоизоляции

В то время как в столице Греции ужесточили карантинные ограничения, в Великобритании ввели штрафы для тех людей, которые с диагнозом COVID-19 отказываются от самоизоляции.

Как передают Українські Новини, об этом пишет BBC News.

В понедельник, 28 сентября, в Великобритании вступает в силу новое правило, в рамках которого любой человек с диагнозом COVID-19 должен немедленно самоизолироваться.

Сообщается, что за нарушение данного правила грозит штраф. Первый раз придется заплатить тысячу фунтов, а за повторное нарушение — 10 тысяч фунтов.

Отмечается, что это также касается и тех людей, у которых не подтвержден COVID-19, однако имелся близкий контакт с зараженным человеком.

Власти выразили надежду, что в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии будут введены аналогичные наказания, однако местные депутаты обеспокоены тем, что подобные правила могут вызвать протесты со стороны общества.

Как сообщали Українські Новини, ранее правительство Дании заявило об усилении карантинных ограничений из-за стремительно роста случаев заражения коронавирусом в стране.

Также сообщалось, что глава Минздрава Чехии подал в отставку после резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

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