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30 сентября 2020, среда, 09:12 396
Европа 2020-09-30T09:45:02+03:00
Українські Новини
Чрезвычайное положение могут объявить в Чехии из-за COVID-19

Чрезвычайное положение могут объявить в Чехии из-за COVID-19

Константин Долгий
Чехия, Европа, Чрезвычайное положение, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии, Пандемия коронавируса
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Режим чрезвычайного положения могут с понедельника, 5 октября, ввести на территории Чехии, где в середине сентября объявили о начале второй волны коронавируса. Как пишут Novinky, соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Роман Примула.

По словам министра, сложившаяся сейчас ситуация с распространением коронавируса нового типа в Чехии требует кардинального решение, однако ряд ограничительных мер нельзя объявить, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

Во вторник, 29 сентября, Примула намеревался обратиться к министрам правительства и попросить их объявить в Чехии чрезвычайное положение, которое начнет применяться в следующий понедельник.

В случае введения ЧП ограничения будут распространятся на сферы образования и досуга. Так, в регионах, где наблюдается наиболее серьезная ситуация с распространением коронавируса, будет закрыта часть средних школ.

"Средние школы являются одним из очагов заболевания, из которого продолжает распространятся COVID-19. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество скоплений детей", — сказал Примула.

Министр также добавил, что власти пока не рассматривают ввод ограничения на поездки, однако соседние страны, вероятнее всего, примут подобные меры.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии коронавируса в Чехии было подтверждено 67 843 случая заражения. В результате заболевания COVID-19 погибли 636 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чехии подал в отставку министр здравоохранения Адам Войтех, которого оппозиционные политики обвинили в провале борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что в Великобритании заболевших коронавирусом начали штрафовать за отказ от самоизоляции. Нарушители нового правила будут вынуждены заплатить от 1 до 10 тысяч фунтов.

Кроме того, что в Греции объявили о первом случае смерти от респираторного заболевания COVID-19 среди мигрантов.

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