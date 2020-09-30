Чрезвычайное положение могут объявить в Чехии из-за COVID-19

Режим чрезвычайного положения могут с понедельника, 5 октября, ввести на территории Чехии, где в середине сентября объявили о начале второй волны коронавируса. Как пишут Novinky, соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Роман Примула. По словам министра, сложившаяся сейчас ситуация с распространением коронавируса нового типа в Чехии требует кардинального решение, однако ряд ограничительных мер нельзя объявить, если в стране не будет введено чрезвычайное положение. Во вторник, 29 сентября, Примула намеревался обратиться к министрам правительства и попросить их объявить в Чехии чрезвычайное положение, которое начнет применяться в следующий понедельник. В случае введения ЧП ограничения будут распространятся на сферы образования и досуга. Так, в регионах, где наблюдается наиболее серьезная ситуация с распространением коронавируса, будет закрыта часть средних школ. "Средние школы являются одним из очагов заболевания, из которого продолжает распространятся COVID-19. Цель состоит в том, чтобы уменьшить количество скоплений детей", — сказал Примула. Министр также добавил, что власти пока не рассматривают ввод ограничения на поездки, однако соседние страны, вероятнее всего, примут подобные меры. Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии коронавируса в Чехии было подтверждено 67 843 случая заражения. В результате заболевания COVID-19 погибли 636 человек. Как сообщали Українські Новини, ранее в Чехии подал в отставку министр здравоохранения Адам Войтех, которого оппозиционные политики обвинили в провале борьбы с распространением коронавируса. Также сообщалось, что в Великобритании заболевших коронавирусом начали штрафовать за отказ от самоизоляции. Нарушители нового правила будут вынуждены заплатить от 1 до 10 тысяч фунтов. Кроме того, что в Греции объявили о первом случае смерти от респираторного заболевания COVID-19 среди мигрантов.