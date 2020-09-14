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14 сентября 2020, понедельник, 10:21 2553
Мир 2020-09-14T10:23:41+03:00
Українські Новини
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19

Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19

Константин Долгий
Израиль, Ближний Восток, Covid-19, Коронавирус в Израиле, Пандемия коронавируса
Израиль. Фото:towave.ru
Израиль. Фото:towave.ru

В то время как в Австрии ввели обязательное ношение защитных масок из-за ситуации с коронавирусом, власти Израиля объявили, что с пятницы, 18 сентября, в стране вводится жесткий карантин сроком на три недели.

Об этом сегодня пишет BBC News, передают Українські Новини.

Решение о вводе жесткого карантина было принято правительством на фоне резко ухудшившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Сообщается, что в Израиле, где проживает около 9 млн человек, в течение последней недели стали ежедневно фиксировать до 4 тыс. случаев заражения.

Кроме того, в скором времени ожидается ряд важных религиозных праздников, например, иудейский Новый год Йом-кипур, празднование которого в этом году припадает на 27 сентября. Это вызывает у властей еще больше опасений, что коронавирус станет распространяться еще сильнее.

Чтобы локализовать распространение заболевания с 18 сентября в стране вводятся следующие ограничения:

  • в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице — не более 20 человек;
  • прекращают работу школы и торговые центры;
  • жители Израиля могут удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу;
  • негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов;
  • продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки продолжают работать.

Отмечается, что в знак протеста против введения более жестких ограничений с занимаемого поста ушел министр жилищного строительства Яаков Лицман, который представляет одну из ультра-ортодоксальных партий. На такой шаг чиновник пошел из-за недовольства, которое вызвал локдаун, мешающий людям принимать участие в религиозных праздниках.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Израиля расширили список так называемых "красных" городов, которые демонстрируют ухудшение ситуации с коронавирусом, и ввели ночной комендантский час в них.

Кроме того, Израиль направил в Умань группу полицейских, которые помогут украинских коллегам обеспечить соблюдение порядка на праздновании Рош ха-Шана.

Ранее Израиль обратился к Украине с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань.

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