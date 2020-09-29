Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 сентября на 1,88 коп. до 28,3769 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,80 коп. до 28,1634 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,91 коп. до 32,6481 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,72 коп. до 33,1188 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1634 28,3769 32,6481 33,1188 3,30 3,74 Максимальный 28,3000 28,4700 32,8500 33,4400 3,60 4,00 Минимальный 28,0000 28,3000 32,4000 32,8500 2,50 3,59

Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

Тем временем, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

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