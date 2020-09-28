В Греции бьют тревогу из-за первого случая смерти COVID-19 среди мигрантов

Власти Греции, в столице которой накануне ужесточили карантинные ограничения, заявили о первой жертве COVID-19 среди мигрантов. Как передают Українські Новини, об этом пишет BBC News.

От коронавируса умер 61-летний гражданин Афганистана, который проживал в лагере для мигрантов Малакасса вблизи греческой столицы. Власти сообщают, что данный случай является первым среди мигрантов.

Отмечается, что в лагерях на территории Греции проживает около 100 тыс. мигрантов. Распространение коронавируса среди них может обернуться катастрофой.

При этом сообщается, что в сгоревшем в начале сентября лагере для мигрантов на острове Лесбос, где проживало приблизительно 13 тыс. человек, уже сейчас подтверждено несколько сотен случаев заражения коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Великобритании ввели правило обязательной самоизоляции для людей, которые заражены коронавирусом или находили в близком контакте с зараженным человек.

Кроме того, группа ученых из Европы с помощью компьютерного моделирования составила сценарий течения второй волны коронавируса в европейских странах.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости