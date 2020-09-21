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  • Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
21 сентября 2020, понедельник, 17:00 668
Европа 2020-09-21T17:30:01+03:00
Українські Новини
Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Константин Долгий
Чехия, Отставка министра, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии, Пандемия коронавируса
Флаг Чехии. Фото: radio.cz
Флаг Чехии. Фото: radio.cz

В то время как в греческих Афинах вводят более жесткие ограничения на фоне роста количества заболевших в стране, министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех заявил об уходе с занимаемого поста.

Как передают Україснькі Новини, об этом сегодня, 21 сентября, пишет Радио Свобода.

Соответствующее решение чиновник принял из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 среди населения Чехии, которая в течение последних дней занимает лидирующие позиции в мире за темпами заболеваемости коронавирусом.

На подобный шаг Войтех пошел после призывов со стороны оппозиционных политико. Сам министр считает, что сделал все необходимое и возможное для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Отмечается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за проделанную работу и принял его отставку.

Благодаря своевременно введенному карантину с момента начала пандемии коронавируса в Чехии было зафиксировано 49 290 случаев заражения. Побороли заболевание 24,7 тыс. человек, еще 503 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, накануне правительство Чехии объявило о начале второй волны распространения коронавируса, о чем свидетельствуют высокие темпы заражения среди населения.

Во Всемирной организации здравоохранения выразили озабоченность происходящим в Европе и назвали скорость, с которой коронавирус распространяется европейскими странами,  "очень серьезной".

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