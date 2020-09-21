Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В то время как в греческих Афинах вводят более жесткие ограничения на фоне роста количества заболевших в стране, министр здравоохранения Чешской Республики Адам Войтех заявил об уходе с занимаемого поста. Как передают Україснькі Новини, об этом сегодня, 21 сентября, пишет Радио Свобода. Соответствующее решение чиновник принял из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 среди населения Чехии, которая в течение последних дней занимает лидирующие позиции в мире за темпами заболеваемости коронавирусом. На подобный шаг Войтех пошел после призывов со стороны оппозиционных политико. Сам министр считает, что сделал все необходимое и возможное для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Отмечается, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за проделанную работу и принял его отставку. Благодаря своевременно введенному карантину с момента начала пандемии коронавируса в Чехии было зафиксировано 49 290 случаев заражения. Побороли заболевание 24,7 тыс. человек, еще 503 — погибли. Как сообщали Українські Новини, накануне правительство Чехии объявило о начале второй волны распространения коронавируса, о чем свидетельствуют высокие темпы заражения среди населения. Во Всемирной организации здравоохранения выразили озабоченность происходящим в Европе и назвали скорость, с которой коронавирус распространяется европейскими странами, "очень серьезной".