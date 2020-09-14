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14 сентября 2020, понедельник, 11:18 290
Мир 2020-09-14T11:30:02+03:00
Українські Новини
Две европейские страны объявили о начале второй волны распространения коронавируса

Две европейские страны объявили о начале второй волны распространения коронавируса

Константин Долгий
Чехия, Австрия, Европа, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Австрии, Вторая волна коронавируса
Врач в маске. Фото: pexels
Врач в маске. Фото: pexels

В то время как в Израиле из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом вводится жесткий локдаун, власти европейских Австрии и Чехии заявили о начале второй волны распространения коронавируса нового типа SARS-CoV-2.

Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщили канцлер Австрии Себастьян Курц и уполномоченный правительства Чехии по вопросам науки и исследований Роман Примула, передают Українські Новини.

Австрия

Еще две недели назад австрийские медики фиксировали около 350 новых случаев заражения ежедневно, однако в субботу, 12 сентября, данные показатель резко вырос до 850 зараженных.

По словам канцлера, наибольшее ухудшении ситуации с COVID-19 демонстрирует Вена. На столицу Австрии приходится около половины от всех выявленных за сутки случаев.

Во время обращения к гражданам Курц предупредил, что австрийский народ ожидает "тяжелая осень и зима", и выразил надежду на то, что летом следующего года Австрия сможет вернуться к полноценной жизни.

"Нам нужно вместе справиться с вызовами, которые принесут следующие месяцы, — с той же дисциплиной и осторожностью, что и весной", — сказал канцлер.

Чехия

В Чехии также заявили о начале второй волны распространения коронавируса. При этом по словам уполномоченного правительства, если власти не примут каких-либо мер, уже в октябре чешские медики будут работать на пределе возможностей.

По имеющейся информации, сейчас Чехия находится среди лидеров Европы по темпам заражения коронавирусом. Согласно данным министерства здравоохранения, 12 сентября в Чехии выявили более 1,5 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2.

"Сейчас мы наблюдаем более высокие темпы роста числа подтвержденных случаев, чем во время первой волны коронавируса", — отметил Примула во время брифинга.

С начала пандемии в Чехии было подтверждено 36 188 случаев заражения коронавирусом. Побороть заболевание смогли более 21 тыс. человек, еще 456 — погибли.

В Австрии с момента начала распространения пандемии коронавирус выявили у 33 159 человек, из которых вылечились почти 28 тыс. человек, и еще 766 — скончались от осложнений.

Как сообщали Українські Новини, власти Австрии обязали население обязательно носить защитные маски в общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, во Франции зафиксировали рекордные с начала пандемии 10 тыс. зараженных за сутки.

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