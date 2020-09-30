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30 сентября 2020, среда, 08:00 44
Lifestyle 2020-09-30T08:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Приметы и запреты праздника

Сегодня День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Приметы и запреты праздника

Кира Молчанова
Праздники, Любовь, София, Вера, надежда, именины, День Ангела, Христианские праздники
Георгина. Фото: Pixabay
Георгина. Фото: Pixabay

Сегодня христиане восточного обряда чувствуют святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и Софию. Носительницы этих имен отмечают именины, а верующие – вспоминают о главных христианских ценностях.

Українські Новини разбирались, какие традиции у этого праздника.

История Дня Веры, Надежды, Любови

Праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают 30 сентября. Мученица София жила во II веке в Римской империи. Она была одной из первых благочестивых христианок и не скрывали этого. У Софии были три дочери, названные в честь главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь.

Римский император Адриан вознамерился наказать семью праведников и забрал у Софии ее дочерей. Он предложил ей отказаться от христианской веры и стать язычницей в обмен на детей, но та отказалась. Отказались покланяться идолам и девушки. Тогда он приказал пытать девочек, а потом казнил на глазах у матери. Три дня София сидела у их могил, пока не умерла от горя.

Запреты в праздник Веры, Надежды, Любови

В День Веры, Надежды, Любови женщинам нельзя заниматься рукоделием и работой по дому. Вышивка, уборка и даже готовка оказываются под запретом. Все необходимое должны делать только мужчины.

София, Вера, Надежда и Любовь умерли трагически, поэтому в этот день нельзя веселиться. Кроме того, запрещается сквернословить и спорить. Даже от нехороших мыслей стоит воздержаться.

Кроме того, любые приготовления в свадьбе тоже стоит отложить на другой день. Также нельзя венчаться.

Приметы в День Веры, Надежды, Любови

В этот день наши предки пытались понять, какая погода будет предстоящей зимой. Для этого они наблюдали за природой.

Так, если в небе пролетают стаи журавлей, то на Покров (14 октября) будет холодно, в противном случае зима будет поздней.

Если в этот день случится осенняя гроза, то тепло будет до самого конца ноября.

Если 30 сентября пошел дождь, можно ожидать ранней весны в следующем году.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. Во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ожидается снег и дождь. 


Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

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