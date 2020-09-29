Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с именинами в картинках

В последний день сентября ворвется похолодание и штормовой ветер. Прогноз погоды на среду 21:00

38% украинцев обвиняют государство в повышении цены на газ 20:58

Умер эмир Кувейта Сабах IV. Он был одним из старейших глав государств мира 20:49

Только половина украинцев готова платить "повышенную" коммуналку 20:34