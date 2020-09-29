Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с именинами в картинках

Помимо того, что 30 сентября в Украине ощутимо похолодает, отмечается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день обладательницы имен Вера, Надежда, Любовь и София отмечают свои именины. Украсїнські Новини подготовили поздравления в картинках. С Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Картинка: pinterest День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Картинка: pinterest Веры, Надежды, Любви. Картинка: pinterest Праздник 30 сентября. Картинка: pinterest Именины Веры, Надежды, Любви и Софии. Картинка: pinterest Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. Во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ожидается снег и дождь. Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.