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  • Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с именинами в картинках
29 сентября 2020, вторник, 20:30 46
Lifestyle 2020-09-29T20:30:01+03:00
Українські Новини
Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с именинами в картинках

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления с именинами в картинках

Валерия Драгомирова
именины, День Ангела, Веры, Надежды, Любви, Софии
Цветы. Фото: pixabay
Цветы. Фото: pixabay

Помимо того, что 30 сентября в Украине ощутимо похолодает, отмечается День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день обладательницы имен Вера, Надежда, Любовь и София отмечают свои именины.

Украсїнські Новини подготовили поздравления в картинках. 

С Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Картинка: pinterestС Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Картинка: pinterest

День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Картинка: pinterest

Веры, Надежды, Любви. Картинка: pinterestВеры, Надежды, Любви. Картинка: pinterest

Праздник 30 сентября. Картинка: pinterestПраздник 30 сентября. Картинка: pinterest

Именины Веры, Надежды, Любви и Софии. Картинка: pinterestИменины Веры, Надежды, Любви и Софии. Картинка: pinterest


Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. Во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ожидается снег и дождь. 

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Ранее синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября, однако они начались уже в середине сентября.

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