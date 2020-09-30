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  • Сьогодні День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Прикмети і заборони свята
30 вересня 2020, середа, 08:00 9
Lifestyle 2020-09-30T08:59:21+03:00
Українські Новини
Сьогодні День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Прикмети і заборони свята

Сьогодні День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Прикмети і заборони свята

Кира Молчанова
Традиції, Народні прикмети, Свята, Православне свято, день ангела, іменини, що не можна робити в цей день, Віри Надії Любові
Георгіна. Фото: Pixabay
Георгіна. Фото: Pixabay

Сьогодні християни східного обряду святкують День святих мучениць Віри, Надії, Любові й Софії. Носительки цих імен відзначають іменини, а віряни - згадують про головні християнські цінності.

Українські Новини розбиралися, які традиції у цього свята.

Історія Дня Віри, Надії, Любові

Свято Віри, Надії, Любові та матері їх Софії відзначають 30 вересня. Мучениця Софія жила у II столітті в Римській імперії. Вона була однією з перших благочестивих християнок і не приховували цього. Софія мала три дочки, названі на честь головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов.

Римський імператор Адріан намірився покарати сім'ю праведників і забрав у Софії її дочок. Він запропонував їй відмовитися від християнської віри та стати язичником в обмін на дітей, але та відмовилася. Відмовилися поклонятися ідолам і дівчата. Тоді він наказав катувати дівчаток, а потім стратив на очах у матері. Три дні Софія сиділа у їх могил, поки не померла від горя.

Заборони у свято Віри, Надії, Любові

У День Віри, Надії, Любові жінкам не можна займатися рукоділлям і роботою по дому. Вишивка, прибирання і навіть приготування знаходяться під забороною. Все необхідне повинні робити тільки чоловіки.

Софія, Віра, Надія і Любов померли трагічно, тому в цей день не можна веселитися. Крім того, забороняється лихословити та сперечатися. Навіть від нехороших думок варто утриматися.

Крім того, будь-які приготування в весіллі теж варто відкласти на інший день. Також не можна вінчатися.

Прикмети в День Віри, Надії, Любові

У цей день наші пращури намагалися зрозуміти, яка погода буде майбутньою зимою. Для цього вони спостерігали за природою.

Так, якщо в небі пролітають зграї журавлів, то на Покрову (14 жовтня) буде холодно, в іншому випадку зима буде пізньою.

Якщо в цей день трапиться осіння гроза, то тепло буде до самого кінця листопада.

Якщо 30 вересня пішов дощ, можна очікувати ранньої весни наступного року.

Як повідомляли Українські Новини, осінь в Україні за прогнозом погоди буде і далі аномально теплою і сухою, а перший мокрий сніг очікується не раніше кінця наступного місяця, поступове похолодання прогнозується тільки в перших числах жовтня.

Також Україну накрив антициклон. Вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі і тумани вранці.

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