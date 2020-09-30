Alina Pash перепела хит Богдана Титомира

Украинская певица и рэперка Alina Pash, которая пела праздновании Дня Независимости год назад, перепела хит из 90-х Богдана Титомира "Делай как я".

Об этом исполнительница рассказала в видео о создании кавера.

Алина Паш сознается, что любит делать каверы и неоднократно их записывала. Публика очень горячо встречала их в исполнении украинской рэперки. Хит рэпера из Одессы Богдана Титомира очень нравится певице, поэтому она выбрала его для перепевки.

На данный монет презентации самого квера пока не было.

Оргинальное исполнение хита.

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