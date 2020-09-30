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30 сентября 2020, среда, 06:00 228
Lifestyle 2020-09-30T06:15:01+03:00
Українські Новини
Alina Pash перепела хит Богдана Титомира

Alina Pash перепела хит Богдана Титомира

Кира Молчанова
Кавер, Alina Pash, Богдан Титомир

Украинская певица и рэперка Alina Pash, которая пела праздновании Дня Независимости год назад, перепела хит из 90-х Богдана Титомира "Делай как я".

Об этом исполнительница рассказала в видео о создании кавера.

Алина Паш сознается, что любит делать каверы и неоднократно их записывала. Публика очень горячо встречала их в исполнении украинской рэперки. Хит рэпера из Одессы Богдана Титомира очень нравится певице, поэтому она выбрала его для перепевки.

На данный монет презентации самого квера пока не было.

Оргинальное исполнение хита.

Как сообщали Українські Новини, на 93-й кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять картина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Ранее фильм "Атлантида" стал лауреатом норвежской премии на кинофестивале в Тромсе. В картине рассказывается о Донбассе 2025 года. 

Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в Германии.

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