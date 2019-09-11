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11 сентября 2019, среда, 17:21 22
Политика 2019-09-11T17:27:26+03:00
Українські Новини
Бодоеву и Коляденко КГГА не платила: сколько обошлось празднование Дня независимости в Киеве

Бодоеву и Коляденко КГГА не платила: сколько обошлось празднование Дня независимости в Киеве

Министерство культуры заплатило за мероприятия ко Дню независимости Украины в Киеве 259,6 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Минкульта, Киевской городской госадминистрации, Офиса президента и Министерства финансов на запрос "Украинской правды".

Подготовкой и проведением мероприятий ко Дню независимости на Майдане Независимости занималось Государственное театрально-зрелищное агентство.

В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысяч гривен, 113,5 тысяч – на оплату приглашенных коллективов.

Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на ходу при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Также был обнародован полный текст речи Зеленского на Шествии достоинства ко Дню независимости.

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