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  • Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии
21 января 2020, вторник, 16:17 24
Жизнь 2020-01-21T16:48:49+02:00
Українські Новини
Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии

Украинский фильм о Донбассе стал лауреатом норвежской международной премии

Елена Новикова
украинский фильм, Кинофестиваль, Атлантида, Донбасс, Кинопремия
"Атлантида". Скриншот из видео. Youtube/ Festival de Sevilla

В то время, как в 2019 году украинский фильм "Посторонний" показали на 2 фестивалях в США и в Южной Корее, 18 января 2020 года на Международном кинофестивале в Тромсе (Норвегия) стал лауреатом фильм режиссера Валентина Васяновича "Атлантида". Об этом сообщает пресс-служба Tromso International Film Festival.

Жюри Марте Волд (Marte Vold), Жюльет Дюре (Juliette Duret) и Ханне Хаммер Стиен (Hanne Hammer Stien) фестиваля TIFF Aurora Prize присудили первое место украинскому фильму о Донбасе.

В картине рассказывается о Донбассе 2025 года. Украина уже год как выиграла войну. Боевые действия нанесли коллосальный урон природе, что кажется невозможным вернуть все на круги своя.

Сценарист и режиссер, оператор и продюссер фильма - Валентин Васянович. Также продюссировали Ия Мыслицкий и Владимир Яценко. 

Также в 2019 году картина получила приз за лучший фильм на 76-м Венецианском международном кинофестивале в программе "Горизонты"

Как сообщали Українські Новини, с 22 по 29 января в Киеве пройдет фестиваль "Вечер французского кино". Также с 28 января 23 украинских телеканала закодируют для тех, кто смотрел телевизор со спутникового вещания бесплатно. А в украинских кинотеатрах вышел в прокат фильм "Віддана", снятий по мотивам романа Софии Андрухович "Феликс Австрия".

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