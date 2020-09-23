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23 сентября 2020, среда, 15:02 166
Жизнь 2020-09-23T15:03:00+03:00
Українські Новини
Украинка станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля

Украинка станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля

Александр Савич
Германия, Опера, Фестиваль, Классическая музыка, Дирижер
Оксана Лынив. Фото: facebook/Oksana Lyniv - conductor
Оксана Лынив. Фото: facebook/Oksana Lyniv - conductor

Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером в истории самого престижного оперного фестиваля мира в Германии, в то время как Google 23 сентября посвятил дудл актрисе Роми Шнайдер. Об этом сообщается на официальной странице дирижера в Facebook.

Руководитель фестиваля, правнучка композитора Рихарда Вагнера Катарина Вагнер, до последнего держала в тайне имя дирижера, как главную оперную интригу года.

На открытии фестиваля Лынив будет дирижировать новую постановку оперы Рихарда Вагнера "Летучий Голландец".

"У меня нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую – это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение – большая честь для меня!" – сказала Лынив.

Отмечается, что за 145 лет существования фестиваля ни одна женщина не становилась за его дирижерский пульт.

Фестиваль состоится в Байрорте в 2021 году.

В 2017 году Лынив стала главным дирижером австрийской Оперы Граца.

Как сообщали Українські новини, в июне 2019 года на британском конкурсе классического пения победил украинец.

Также в июле этого года скончался легендарный композитор Эннио Морриконе.

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