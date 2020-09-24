Определился фильм, который будет представлять Украину на "Оскаре". Это лента о Донбассе

Так, на 93-й кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять картина "Атлантида", режиссера Валентина Васяновича.

"События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", – сообщает о сюжете фильма Украинский Оскаровский Комитет.

Также сообщается, что все роли в этом фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», где фильм получил историческую для Украины победу.

"Фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии", – сообщает Украинский Оскаровский Комитет.

Премьера фильма в Украине намечена на 5 ноября этого года.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года должна состояться 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Как сообщали Українські новини, фильм "Атлантида" стал лауреатом норвежской премии.

Также определились победители кинофестиваля "Молодость".

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