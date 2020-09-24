Определился фильм, который будет представлять Украину на "Оскаре". Это лента о Донбассе

Сегодня, 24 сентября, стало известно, какой фильм будет представлять Украину на следующей кинопремии "Оскар", которая ввела новые правила для претендентов на премию. Об этом сообщает Украинский Оскаровский Комитет. Так, на 93-й кинопремии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" Украину будет представлять картина "Атлантида", режиссера Валентина Васяновича. "События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", – сообщает о сюжете фильма Украинский Оскаровский Комитет. Также сообщается, что все роли в этом фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», где фильм получил историческую для Украины победу. "Фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии", – сообщает Украинский Оскаровский Комитет. Премьера фильма в Украине намечена на 5 ноября этого года. 93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года должна состояться 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе. Как сообщали Українські новини, фильм "Атлантида" стал лауреатом норвежской премии. Также определились победители кинофестиваля "Молодость".