Alina Pash переспівала хіт Богдана Титоміра

Українська співачка і реперка Alina Pash п ерепела хіт з 90-х Богдана Титомира "Делай как я".

Про це виконавиця розповіла в відео про створення кавери.

Аліна Паш зізнається, що любить робити кавери і неодноразово їх записувала. Публіка дуже гаряче зустрічала їх у виконанні української реперки. Хіт репера з Одеси Богдана Титоміра дуже подобається співачці, тому вона вибрала його для переспіви.

Поки презентації самого квера ще не було.

Оргинальний виконання хіта.

Як повідомляли Українські Новини, на 93-й кінопремії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" Україну представлятиме картина "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Раніше фільм "Атлантида" став лауреатом норвезької премії на кінофестивалі в Тромсі. У картині розповідається про Донбас 2025 року.

Українка Оксана Линів стане першою жінкою-диригентом в історії найпрестижнішого оперного фестивалю світу в Німеччині.

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