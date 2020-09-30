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Lifestyle 2020-09-30T09:45:03+03:00
Українські Новини
Alina Pash переспівала хіт Богдана Титоміра

Alina Pash переспівала хіт Богдана Титоміра

Кира Молчанова
Кавер, Пісня, Делай как Я

Українська співачка і реперка Alina Pash перепела хіт з 90-х Богдана Титомира "Делай как я".

Про це виконавиця розповіла в відео про створення кавери.

Аліна Паш зізнається, що любить робити кавери і неодноразово їх записувала. Публіка дуже гаряче зустрічала їх у виконанні української реперки. Хіт репера з Одеси Богдана Титоміра дуже подобається співачці, тому вона вибрала його для переспіви.

Поки презентації самого квера ще не було.

Оргинальний виконання хіта.

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