Минфин разместил ОВГЗ на 2 млрд гривен

Министерство финансов во вторник, 29 сентября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 210 дней на 1 921,99 млн гривен под 8% годовых, 364 дня – на 24,991 млн гривен под 9,5% годовых и 672 дня – на 88,442 млн гривен под 10,5% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 2 035,424 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина погасила еврооблигации на $1,7 млрд, а Министерство финансов во вторник, 15 сентября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти на 2,9 млрд гривен и валютные на 112 млн долларов.

Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

Ранее, 24 июля, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.

Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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