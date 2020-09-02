Украина погасила еврооблигации на $1,7 млрд

1 сентября Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов - погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов - процентные платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд долларов.

Выпуск облигаций с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 млрд долларов был осуществлен ​​в 2015-16 годах с процентной ставкой 7,75% годовых.

Как сообщали Українські Новини, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов.

Ранее, 24 июля, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.

Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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