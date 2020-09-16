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16 сентября 2020, среда, 09:53 274
Экономика 2020-09-16T10:15:02+03:00
Українські Новини
Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и $112 млн

Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и $112 млн

Ольга Фандорина
Минфин, ОВГЗ, Доллары, Облигации, Гривны
ОВГЗ, доллары. Фото: censor.net.ua
ОВГЗ, доллары. Фото: censor.net.ua

Ранее Украина погасила еврооблигации на $1,7 млрд, а Министерство финансов во вторник, 15 сентября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти на 2,9 млрд гривен и валютные на 112 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

15 сентября на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 2 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте.

Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года, а в долларах - 1,1 года.

От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 млрд гривен, а от 2-летних - 894 млн гривен.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагам составила 10,43%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долларов.

Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 6,025 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов. 

Ранее, 24 июля, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.

Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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