Минфин разместил ОВГЗ на 2,9 млрд гривен и $112 млн

Ранее Украина погасила еврооблигации на $1,7 млрд, а Министерство финансов во вторник, 15 сентября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) почти на 2,9 млрд гривен и валютные на 112 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини. 15 сентября на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 2 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте. Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года, а в долларах - 1,1 года. От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 млрд гривен, а от 2-летних - 894 млн гривен. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагам составила 10,43%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 6,025 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, Украина 30 июля объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долларов. Ранее, 24 июля, Украина разместила еврооблигации на $2 млрд. Также конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.