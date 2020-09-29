Нацбанк снова повысил курс доллара. Официальный курс валют на вторник

В то время, как курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,4725 1 доллар США 28,3062 1 швейцарский франк 30,5452 10 иен 2,6857 10 российских рублей 3,6012 1 евро 33,0376



Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.



Кроме того, как изменятся цены в случае резкого подорожания доллара.



Тем временем экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро.

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