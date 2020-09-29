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29 сентября 2020, вторник, 05:15 7
Финансы 2020-09-29T05:15:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова повысил курс доллара. Официальный курс валют на вторник

Нацбанк снова повысил курс доллара. Официальный курс валют на вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как курс доллара в Украине может подскочить до 28,5 UAH/USD, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4725
1 доллар США 28,3062
1 швейцарский франк 30,5452
10 иен 2,6857
10 российских рублей 3,6012
1 евро 33,0376


Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

Кроме того, как изменятся цены в случае резкого подорожания доллара

Тем временем экономист Тарас Козак не рекомендует вкладывать все свои средства в доллары или в евро. 

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