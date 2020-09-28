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28 сентября 2020, понедельник, 20:52 12
Экономика 2020-09-28T21:15:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке сохранился на 28,29 UAH/USD

Курс гривны на межбанке сохранился на 28,29 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Гривна на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 2 коп. в понедельник сохранился на уровне 28,29 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,29-28,31 UAH/USD, затем котировки сузились до 28,29-28,30 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,27-28,29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,16% с 23,74 UAH/USD до 28,29 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD. 

Также на этой неделе НБУ изымет из оборота монеты в 25 копеек.

Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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