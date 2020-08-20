МАУ отменила рейсы в 12 городов сентябре. Список направлений

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Вену, Ларнаку, Франкфурт, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси и Варшаву в сентябре.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Международные авиалинии Украины (МАУ) объявили об обновленном расписании полетов до 14 сентября 2020 года. Расписание рейсов было обновлено с учетом различных соображений, связанных с пандемией CoVid, которая влияет на авиаперелеты по всему миру", - сказано в нем.

В сентябре международные рейсы будут выполняться по 13 различным направлениям, в частности из Киева в Тель-Авив, Лондон, Амстердам, Париж, Милан, Ницца, Дубай, Каир, Мюнхен, Баку, Стамбул, Ереван, Мадрид, из Одессы - в Стамбул и Тель-Авив.

Также компания планирует в конце сентября запустить дополнительные рейсы, в том числе из Харькова в Тель-Авив, из Днипра в Тель-Авив, из Киева в Харьков и Днипро и увеличить частоту рейсов "Киев - Милан".

Кроме того, с 3 по 20 сентября рейсы из Киева во Львов будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам, назад - по вторникам, пятницам и воскресеньям, в Одессу - ежедневно, кроме вторника, назад - ежедневно, кроме среды, в Херсон - по пятницам и воскресеньям, назад - по понедельникам и субботам.

Как сообщали Українськi Новини, компания МАУ запустила чартерные рейсы в Турцию и Египет. Опубликован список направлений.

Также авиакомпания МАУ заявляла о намерении возобновить международные рейсы в 9 городов в июле и еще в 16 в августе.

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